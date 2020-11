OMCI bloquea accesos a la Cuenca del Papaloapan

-Bloquearon la planta hidroeléctrica en Temascal, realizaron bloqueos carreteros en Huautla de Jiménez, Jalapa de Díaz y Tuxtepec



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Organización Mexicana de Comunidades Indígenas (OMCI), bloqueó diversos puntos carreteros en la cuenca del papaloapan, entre ellas las casetas del puente caracol y papaloapan, así como en los municipios de Huautla de Jiménez, San Felipe Jalapa de Díaz y en San Miguel Soyaltepec tomaron las instalaciones de la planta hidroeléctrica, mientras que en la ciudad de Oaxaca bloquearon la avenida Juárez frente a casa oficial.



El comisionado de la movilización en la caseta del puente caracol Enrique Santos, comentó que una de sus demandas es que el costo de energía eléctrica se lo cobran al triple, a pesar de ser personas de escasos recursos y que en la zona existe una planta de energía eléctrica, por esta situación están siendo afectados varios municipios como Chilchotla, Acatlán de Pérez Figueroa San Miguel Soyaltepec, San Felipe Jalapa de Díaz, entre otros.



Estas movilizaciones dijeron que serían por tiempo indefinido, en el caso de la ciudad de Oaxaca, bloquearon por unos minutos la avenida Juárez, aunque después abrieron la circulación, en el caso de la caseta de papaloapan, durante algunos minutos dieron paso libre, cobrando una cuota voluntaria, mientras tanto los bloqueos en la caseta de caracol, Huautla de Jiménez y Jalapa de Díaz han sido permanentes, afectando a cientos de automovilistas.



Por su parte el integrante de la dirigencia Marco Antonio Gómez Torres, comentó que hace dos meses el Gobernador Alejandro Murat instruyó a sus colaboradores para atendieran las demandas de la organización, sin embargo ante la negatividad tuvieron que organizarse de esta manera, entre las demandas está el servicio de agua potable y electrificación en las comunidades que están en el vaso de la presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid.



Por los bloqueos a las casetas de caracol y papaloapan, muchos automovilistas tuvieron que hacer uso de la “panga” del municipio de Otatilán, Veracruz para poder llegar a sus destinos, en las redes sociales se pudo apreciar cómo la panga transportaba a los automóviles por el río papaloapan, pues por el bloqueo había largas filas de autos y camiones pesados.



El Director de Gobernación del ayuntamiento de Tuxtepec informó que tuvo un diálogo con personal de la Secretaría General de Gobierno en la cuenca del papaloapan, quienes le notificaron que ya se había entablado una mesa de diálogo con la organización, sin que hasta el momento se hayan logrado acuerdos, asimismo indicó que las demandas de la organización son ante los gobiernos federal y estatal.

