Necesaria vacuna de la influenza para evitar complicaciones quien haya padecido de covid: SSO

-Asegura que si una persona que haya tenido covid-19 contrae la Influenza podría tener consecuencias al grado de fallecer debido a complicaciones por su salud.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca: La jefa responsable de la campaña de vacunación contra la influenza en Valle Nacional Lizzeth Solís Bautista, explicó la importancia de contar con la vacuna de esta enfermedad estacionaria, pues dijo que quien se contagie, tiene el riesgo de infectar a una persona que haya padecido el covid-19, lo que podría tener graves consecuencias por sus bajas defensas y es por eso que exhortó a la ciudadanía, a protegerse sobre todo por la llegada de las bajas temperaturas que es donde más se registran casos de influenza.

Dijo que una persona que ha padecido del Covid-19, puede complicarse su salud al grado de fallecer, si es que llega a contraer la influenza, por lo que explicó que es necesario protegerse y protegerlos a ellos también.

Así mismo que las personas que hayan tenido el covid-19, también pueden vacunarse una vez que haya pasado el proceso convaleciente durante los próximos 14 días, así también las personas que pueden presentar algún síntoma pueden vacunarse para evitar complicar su sistema inmunológico durante el proceso de esta enfermedad.



Por su parte la presidenta del DIF Beatriz Acevedo Montoya quien ha sido la responsable de esta jornada de salud, indicó que se ha establecido una logística en diferentes colonias estratégicas de la población, por lo que añadió que es de suma importancia contar con su carnet de vacunación, así mismo explicó que hay vacunas especiales para menores de un año, por lo que reiteró que es importante acudir para que toda las familias estén protegidas durante el invierno.



Los puestos de vacunación además de la explanada central están instaladas en la colonia La Playa Bruja y la colonia Libertad Chinanteca, para que puedan acudir de manera que más les convengan contando siempre con las medidas sanitarias, para evitar la propagación de contagios.

Comentarios

