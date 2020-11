Feministas oaxaqueñas señalan a edil Oswaldo García Jarquín de ser agresor de mujeres

-Lo señalan de haber mandado a policías a golpear a feministas que instalaron un tianguis este fin de semana

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Colectivos feministas señalan al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín de agresor de mujeres, pues han sido varias ocasiones en las que ha cometido violencia en contra de las mujeres y es que este fin de semana envió a elementos de la policía municipal e inspectores a retirar un tianguis que se instaló el fin de semana pasado en inmediaciones de la casa de la cultura.

Por ello exigen al edil capitalino que destituya al Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana Aquileo Sánchez Castellanos, por haber ordenado las agresiones en contra de este grupo de mujeres, situación que denunciaron en las redes sociales de un colectivo feminista.

En un video difundido en las redes sociales se aprecia cómo inspectores y elementos de la policía municipal llegan al tianguis y se llevan la mercancía que tenían exhibida, incluso este grupo de mujeres argumenta que fueron agredidas con golpes y gas lacrimógeno, incluso responsabilizan al edil capitalino del daño que pueda ocurrir a este grupo de mujeres.

Asimismo el colectivo pide la intervención de la Regidora de Derechos Humanos del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Mirna López Torres, para que se destituya a los elementos de la policía municipal, al director Aquileo Sánchez Castellanos y a los inspectores que agredieron a este grupo de mujeres.

