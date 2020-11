Exhorta Director de Gobernación, a gobierno estatal atender demandas de los manifestantes

-Esto luego de que la organización OMCI, tomara las casetas de Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Gobernación Manuel Chag Román, exhortó al gobierno del estado a dar seguimiento a la movilización que está realizando la Organización Mexicana de Comunidades Indígenas (OMCI), con la finalidad de evitar que sigan afectando a los ciudadanos

“el gobierno municipal exhorta y le pide al gobierno del estado y federal, para que se sienten en una mesa de diálogo, de atención como lo hace el gobierno del estado para que vayamos avanzando y Tuxtepec, esté tranquilo”, dijo en conferencia.

Señaló que sabe que hay una mesa de diálogo con los representantes del gobierno del estado y los manifestantes, y aunque no hay una petición directa con el gobierno municipal, la preocupación que tienen como gobierno es que perjudica como ciudadanos, ya que el cierre fue de manera definitiva y no de forma parcial.

El Director pidió a los ciudadanos tomar rutas alternas en caso de que deseen ingresar al municipio o bien dirigirse a otro lugar.

