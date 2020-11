Equipo de BMX “River” de Tuxtepec, gana 1ros lugares en competencia nacional

-Los ciclistas tuxtepecanos destacaron en las categorías de infantil y expertos

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este fin de semana se realizó el Campeonato de invitación Nacional “Chiapas BMX Jam” que se realizó en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde el equipo tuxtepecano de BMX “River” obtuvo los 1ros lugares en diferentes categorías.

En entrevista para este medio de comunicación Fernando Jiménez, director y entrenador del equipo tuxtepecano, comentó que después de varios meses de no asistir a campeonatos en la República Mexicana por la situación sanitaria que se vive, se encontraban entusiasmados y llenos de energía en participar en las competencias.

Los ciclistas Tuxtepecanos destacaron en las diferentes categorías, ganado diferentes medallas: 1er lugar infantil, Kevin Fernando Jiménez (9 años); en la categoría de expertos, 1er lugar Fernando Jiménez y 2do lugar Fernando Hoffman Jiménez.

El evento fue organizado por la Asociación Chiapaneca de Ciclismo y se realizó con todas las medidas sanitarias, tanto para los organizadores, participantes y asistentes.

River de Tuxtepec Oaxaca, ha destacado por varios años en la ciudad y todo México y cuentan con varias medallas. A pesar de que en este año se suspendieron varios eventos, están cerrando el año con medallas de 1ros lugares y se seguirán preparando para el 2021.

