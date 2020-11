Cuarto informe de Murat será a puerta cerrada por pandemia

-El mandatario destacó la pandemia no complicó el avance de resultados de su gobierno



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, informó que su cuarto informe de gobierno será a puerta cerrada debido a la pandemia por Covid, además dijo que la emergencia sanitaria no complicó el avance de los resultados que ha dado su gobierno tanto a corto, mediano y largo plazo.



En este cuarto informe de gobierno la población tendrá la posiblidad de conocer las acciones que se han llevado a cabo durante los últimos doce meses, asimismo destacó que en este año su gobierno se ha enfocado en atender la pandemia por Covid, “cada año hay una sorpresa de desastre natural y esta vez fue la pandemia, los funcionarios tenemos que estar preparados para enfrentar necesidades diarias sin dejar de trabajar”, recalcó.



Murat Hinojosa comentó que durante este año uno de los mayores logros fue inaugurar tres hospitales de especialidades, veinte centros de salud y la rehabilitación de otros sesenta que necesitaban la aplicación de recursos para poder brindar una mejor atención a la población oaxaqueña.



Estas declaraciones las hizo al término de la entrega de apoyos a beneficiarios del programa “MujerEs familia”, el cual se llevó a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), finalmente dijo que en caso de que el poder legislativo le pida que acuda al recinto legislativo, lo hará cuidando en todo momento las medidas de prevención sanitarias.

