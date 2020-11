Continúa emergencia en Tabasco; hay más de 141 mil damnificados

josecardenas.com

Municipios como Villahermosa, Centro y Macuspana siguen bajo el agua y con el nivel del agua estancada.

Miles de personas han abandonado sus hogares en comunidades afectadas para trasladarse a zonas más altas.

Sin embargo el nivel de la inundación ya afecta los primeros pisos de diversos hogares.

De acuerdo con Protección Civil de Tabasco el número de damnificados asciende a 141 mil 476 y casi 7 mil 500 afectados están en albergues.

Además, diversas carreteras de la entidad se mantienen cerradas debido a las anegaciones.

La carretera Villahermosa-Teapa, en la zona de los Agaves presenta inundaciones de hasta 45 centímetros y no se permite el paso a vehículos pequeños.

Se mantiene suspendido el paso a cualquier tipo de vehículos en la carretera Jalapa-Tacotalpa.

En la carretera Jalapa-Chichonal un vado con una profundidad de 90 centímetros y corriente violenta, impide el tránsito vehicular de forma general.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han muerto cinco personas y resultado afectadas 529 comunidades.

Este fin de semana el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por Villahermosa, en el que indicó que aunque no ha llovido en las últimas horas, hay severos problemas por las inundaciones en su natal Macuspana y Centla.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario