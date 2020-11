Congreso de Oaxaca va con rumbo, convicción y mayoría, afirma Horacio Sosa

-Esto lo dijo en el marco del segundo informe legislativo del grupo parlamentario de Morena



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena Horacio Sosa Villavicencio, dijo que la actual legislatura va con rumbo, convicción y mayoría, esto debido a que durante el segundo año legislativo, el congreso oaxaqueño ha sido referente nacional en cuanto a distintas leyes que se han aprobado.



Como ejemplo mencionó la aprobación de la Ley de Consulta Indígena, las amplias reformas a la ley electoral en materia de paridad y violencia política en razón de género, y a la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad, leyes que han sido tomadas como ejemplo a nivel nacional.



Sosa Villavicencio indicó que el Grupo Parlamentario de Morena se ha comportado vigilante y crítico de las acciones del gobierno del estado, de los organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, e incluso del Poder Judicial, acciones con las que lograron hacer realidad el sistema democrático basado en el principio de separación de poderes.



Además del presidente de la JUCOPO, también rindieron su informe las legisladoras Laura Estrada Mauro, Elisa Zepeda Lagunas, Griselda Sosa Vásquez, Migdalia Espinosa Manuel, Hilda Graciela Pérez Luis, Magaly López Domínguez, Gloria Sánchez López, Delfina Elizabeth Guzmán Días, Inés Leal Peláez Juana Aguilar Espinoza, Elena Cuevas Hernández, Arcelia López Hernández y Rocío Machuca Rojas.



Lo mismo hicieron los diputados Mauro Cruz Sánchez, Othón Cuevas Córdova, Luis Alfonso Silva Romo, Ángel Domínguez Escobar, Pável Meléndez Cruz, Timoteo Cruz Vásquez, Fredie Delfín Avendaño y Emilio Joaquín García Aguilar, durante el evento, se rindió un homenaje al personal médico que está en el frente de batalla en la lucha contra la pandemia causada por el Covid.



A este segundo informe de actividades legislativas asistieron Eduardo Pinacho Sánchez, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Francisco Javier García López, secretario General de Gobierno, en representación del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.



Asimismo, las y los senadores de la República, Susana Harp Iturribarría y Salomón Jara Cruz; la diputada federal, Irma Juan Carlos; Sesul Bolaños López y Elizabeth Reyes, presidente y secretaria general del partido Morena, en Oaxaca, Concepción Rueda y Adolfo Gómez Hernández, senadora y senador suplente y Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de la organización Comuna, entre otros.

