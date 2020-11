Con herramientas tecnológicas y protocolos, así el regreso de actividades del TSJO

-Integrantes del Colegio de Abogados de Tuxtepec A.C, sostuvieron una reunión con el Titular del PJEO



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), reanudó algunos servicios que había suspendido debido a la contingencia, por lo tanto hubo una reunión entre integrantes del Colegio de Abogados de Abogados de Tuxtepec A. C, con el titular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, con la finalidad de conocer los protocolos a seguir y las herramientas utilizar.



El Presidente del Colegio de Abogados de Tuxtepec A. C., Horacio Orozco Ortiz, dijo que empezaron a retomar los servicios en impartición de justicia, siguiendo las medidas necesarias, pero sobre todo utilizando herramientas tecnológicas que ayudan a que algunos servicios se realicen a distancia, y que esto, señaló que es el inicio de una nueva forma de impartir justicia.



Comentó que el utilizar diversas herramientas tecnológicas, es necesario ya que esto está ayudando a sacar el trabajo, y aunque quizás cueste acostumbrarse al uso de estas herramientas, “lo ven muy bien”, reiteró.



Fue en días pasados que el TSJO a través de un comunicado informó que se reanudaban las audiencias de juicio o debate y audiencias iniciales en materia penal adversarial, así como la celebración de audiencias iniciales o de comunicación de imputación pata delitos de violencia de género, violencia familiar, contra menores de edad, patrimoniales cometidos con violencia y delitos que por circunstancias particulares no admiten mayor demora.



Así mismo se informa que las audiencias podrán ser presenciales o semi-presenciales, dependiendo de las circunstancias.

