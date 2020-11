Con bloqueos, inicia el Buen Fin en Tuxtepec

-Llaman a la población a seguir todas las medidas al momento de realizar sus compras

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes y hasta el próximo 20 de noviembre se realizará el Buen Fin, un programa nacional pero que busca que se mejore la economía en el municipio de Tuxtepec, sin embargo en el marco de este inicio de Buen Fin, la Organización Mexicana de de Comunidades Indígenas (OMCI), realizó bloqueos en Tuxtepec.

En el marco del Buen Fin en Tuxtepec, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que es importante que en estos momentos con el Buen Fin se reactive la economía, y que durante estos 12 días en los comercios, pero también los ciudadanos que acudan a realizar sus compras tomen en cuenta todos los protocolos de sanidad.

Así mismo, el Presidente Municipal Noé Ramírez, pidió a los ciudadanos seguir con los protocolos y como gobierno municipal van a estar vigilando que no se aglomeren los consumidores en los diversos establecimientos.

Además, aseguró que habrá la seguridad necesaria para todos los ciudadanos que deseen comprar.

Este Buen Fin a diferencia de otros años, será de 12 días e inició en Tuxtepec con bloqueos en las casetas de Papaloapan y la de Caracol, que están provocando que los automovilistas que pensaban realizar sus compras en el centro de la ciudad, no puedan ingresar y que opten por acudir a otros lugares a hacerlas.

