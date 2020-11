Comunidad trans en Oaxaca, busca reconocer su día

-Buscan que el día 13 de noviembre se reconozca como “Día Trans”, y el 26 de noviembre sea un día conmemorativo, ya que son dos fechas importantes para esta comunidad

Redacción



Oaxaca, Oaxaca.- Megan García, presidenta de la asociación Lucha y Fuerza Trans, A.C., informó que buscan que en Oaxaca se reconozca el día 13 de noviembre como el “Día trans”, pues ese día se celebra que son reconocidas las personas trans en la ciudad de México, sin embargo el día 20 de noviembre a nivel mundial se conmemora el día de la remembranza trans, pero en México las invisibilizan debido a que es día de la revolución mexicana, por lo que buscan que sea conmemorado el día 26 de noviembre.

Por su parte Ivette Fernández integrante de esta asociación que empodera a personas trans, comentó que junto con su compañera Megan García acudieron al congreso federal hace un año, donde acordaron con la diputada Celeste Asencio, quien es presidenta de la comisión de plenitud y diversidad sexual, que no solo es importante que el 13 se celebrara en la ciudad de México, por lo que era necesario que alzaran la voz por las hermanas y hermanos trans.

Asimismo, Megan García expresó que se está llevando a cabo a nivel nacional una ola de violencia y hay muchos crimines de odio en contra de las personas trans, por lo que hace falta información sobre quiénes son los transexuales.

“Yo no vengo a quejarme pero sufrí una agresión muy fuerte por ser mujer transexual, acudí a derechos humanos y ganamos una recomendación que está a punto de salir en la Gaceta, lo importante no es ganar una lucha, sino demostrar con documentos que los transexuales también tiene derecho a vivir, trabajar, a tener una familia, no somos aquellas personas a los que la sociedad nos ve como estilistas o trabajadoras sexuales, también tenemos una carrera, también podemos forjar una vida llena de dicha”, expresó.

De la misma forma, la presidenta de esta asociación hizo un llamado a los medios de comunicación, a utilizar el léxico correcto hacia la diversidad, ya que son mujeres diversas, además reconoció que hoy en día en muchos estados de la república está legalizando la ley de identidad de género.

“Reconocer a las personas trans es muy importante para eliminar los estigmas y será muy importante para el estado de Oaxaca visibilizar a la comunidad transexual, ya que muchos ni siquiera conocen la bandera” puntualizó.

Finalmente detalló que entregaron un documento a la diputada Celeste Asencio, quien será portavoz en el congreso de Oaxaca, para que se visibilice el día 13 de noviembre y que muy pronto se legisle a nivel nacional, y asimismo, se encuentran en espera de que se apruebe el dictamen por el que se declara el día 26 de noviembre como día nacional de la memoria transgénero.

