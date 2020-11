Asesinan a reportero en Salamanca; cubría hallazgo de restos humanos

El periodista del portal de noticias de El Salmantino, Israel Vázquez, fue asesinado mañana de este lunes cuando realizaba una cobertura periodística, relacionada con hechos violentos en este municipio.

El reportero acudió al reporte de un cuerpo desmembrado sobre la avenida Villas Salamanca 400, de la colonia del mismo nombre, cuando hombres armados lo sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones.

Israel Vázquez había llegado hasta la escena a bordo de un vehículo con el logotipo de El Salmantino para difundir a través de las redes sociales la localización de bolsas negras con restos humanos. De acuerdo con medios locales, el reportero se preparaba para un enlace, sin embargo, cuando se acercó a la escena del crimen, fue baleado por dos hombres, quienes le dispararon desde un auto.

Luego de ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, Israel fue trasladado a un hospital, en estado grave.

El medio de comunicación para el que trabaja condenó los hechos al igual que lo hizo la presidenta municipal, al tiempo de exigir una investigación a fondo para aclarar el hecho y que el caso no quede impune.

Nuestro compañero y amigo, Israel Vázquez fue atacado al estar cubriendo este hecho en la colonia Villas Salamanca 400. hasta el momento nos indican que nuestro compañero fue trasladado por paramédico de la Cruz Roja a un centro hospitalario, le deseamos pronta recuperación a nuestro compañero, al estar cubriendo este hecho”, se informó en El Salmantino.

