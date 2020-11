Por 3 años, obra de pavimentación en la herradura estuvo olvidada

-Será en próximos días que se autorice esta obra, presidentes de colonia dicen estar agradecidos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anuncio de la rehabilitación de la carretera que va de Jardines del Arroyo al lienzo charro, algunos presidentes de colonia que serán beneficiados, externaron estar agradecidos, luego de que el gobierno municipal reasigne más de 7 millones de pesos para la construcción de esta carretera.



El Presidente del Fraccionamiento Los Mangos, Pablo Pimentel, señaló que por alrededor de 3 años, la obra estuvo olvidada, luego de que dieran el banderazo y anunciara la rehabilitación con bombo y platillo, la cual no se hizo.



Por esta situación, el cabildo autorizó 7 millones 737 mil 200 pesos con 47 centavos del Fondo III Ramo 33 que estaban asignados a los Programas de Desarrollo Institucional y a Gastos Indirectos, y los cuales serán utilizados en la construcción de la pavimentación con concreto hidráulico del camino La Herradura.



La obra estuvo olvidada por las autoridades estatales, ya que en su momento, en una gira que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó por Tuxtepec, dio el banderazo de la modernización del Camino a Loma Alta en el que se invertirían más de 9 millones 976 mil pesos a través de una mezcla de recursos.



Sin embargo aunque hubo el banderazo, la obra nunca se realizó y a casi 3 años, las autoridades municipales decidieron reasignar recursos que el gobierno estatal no aplicó, y así mejorar las condiciones de esta carretera que está en mal estado.

