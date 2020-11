Juquila comienza a recibir peregrinos, con todos los protocolos de salubridad

-Piden visitar únicamente los establecimientos que cuenten con sellos



Tuxtepec, Oaxaca.- En redes sociales se ha dado a conocer que en días pasados el municipio de Santa Catarina Juquila, empezó a recibir peregrinos, luego de que cerraran sus accesos debido a la pandemia.



Fue en el mes de marzo que las autoridades municipales determinaron varias medidas de sanidad, entre éstas fue el cierre del templo, y el cierre al acceso del municipio para evitar la concentración de personas, ya que este municipio es muy visitado por los católicos.



El presidente municipal de Santa Catarina Juquila, Francisco Zárate Pacheco informó que en septiembre, empezaron a permitir el ingreso de personas de comunidades cercanas o familiares que quieran visitar a sus allegados, así como a aquellas personas que viven, estudian o trabajan en otros lugares y son de Juquila, , situación que no sucedía en meses anteriores.



Y fue hace unos días que empezaron a permitir el acceso a personas de otros municipios, manteniendo los filtros de salubridad donde proporcionan gel antibacterial, sanitizando los vehículos y dan una breve explicación de los sitios que puedes visitar dentro de la población; así mismo informan que solo se pueden hospedar en los lugares que ya cuentan con el sello, esto significa que son establecimientos que cumplen al 100% con las medidas contra el covid-19.



En cuanto a las medidas que los peregrinos deben de tomar están la del uso del cubrebocas, no podrán pasar al mando de la inmaculada virgen, además de que solo podrán permanecer en la capilla de veladoras, 10 minutos como máximo, así como otras más.

