Gobierno de Oaxaca supervisa el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19

-La entidad forma parte de los 13 estados del país elegidos para la aplicación de esta prueba en personas voluntarias, mayores de 18 años

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de noviembre de 2020. Debido a la implementación estricta de los protocolos de seguridad sanitaria que el Gobierno del Estado ha llevado a cabo desde el inicio de la actual contingencia sanitaria, Oaxaca fue elegido para que se realicen en la entidad ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 en mil ciudadanos voluntarios.

En el estado la Red OSMO es la encargada de realizar el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19, que desarrolla el laboratorio chino CanSino Biologics para su fase 3, la clínica de investigación se han encargado de colocar módulos de información en diversos espacios públicos de la entidad.

Por su parte, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a través de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, pusieron en marcha un operativo de supervisión en las instalaciones del establecimiento, para verificar que se cumpla con los protocolos y lineamientos autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como las acciones de sanidad para ejercer esta investigación clínica.

Al respecto, el subdirector general de los Servicios de Salud de Oaxaca, Dr. Juan Carlos Márquez Heine, señaló que la institución estará al pendiente de las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal en la certificación de la vacuna, para que esta cuente con los más altos estándares de calidad y seguridad, y hasta entonces podrá ser garantizada a la población.

Cabe señalar que las vacunas en su fase 3 de prueba, se recibieron el pasado 30 de octubre por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se remitieron a 13 estados para su aplicación.

