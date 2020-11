Reportan en la Cuenca, incremento de embarazos en adolescentes

– Son 114 los que se tienen registrados hasta octubre de este 2020

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Dahir San Juan Martínez, señaló que en este 2020, han visto un ligero incremento en los embarazos en las adolescentes de los 12 a los 19 años de edad, esto en comparación con el 2019.

Dijo que en el 2020 la cifra que tienen reportada hasta el mes de octubre es de 114 embarazos en jóvenes, uno es de una joven de 12 años, otros 4 en jóvenes de 13 años, uno más en una de 14 años, así como 12 en jóvenes de 15 años, los otros están distribuidos en jóvenes de los 16 a los 19 años “esto es muy preocupante, es un tema que siempre nos ha preocupado”, aseveró.

Debido a que estos embarazos son en menores de edad, se consideran de alto riesgo, se les da atención oportuna durante todo el embarazo, coordinándose las instituciones de primer nivel con las de segundo nivel.

Y aunque durante todo el embarazo se garantiza la salud de la madre y del menor, también con la finalidad de evitar estos embarazos en las menores, como Jurisdicción se coordinan con las autoridades municipales llevando pláticas a este sector de la sociedad, pero además entregan diversos métodos anticonceptivos a las y los jóvenes que acuden a alguna consulta.

FOTO: Ilustrativa

