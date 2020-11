Renuncia Presidente de San Baltazar Loxicha; lo acusan de la muerte de un líder social

-El asesinato del líder Rodolfo Díaz se cometió el pasado 2 de noviembre

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, el Presidente Municipal de San Baltazar Loxicha, Atenógenes Jiménez Martínez, presentó su renuncia ante la Secretaria General de Gobierno (segego), esto luego de que lo responsabilizaran por los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre.

Fue el Dirigente Flavio Sosa, quien a través de sus redes sociales, dio a conocer la renuncia “Nos informa el Titular de la Segego, Francisco Javier García López, que el Presidente de San Baltazar Loxicha, Atenógenes Jiménez Martínez, ha renunciado al cargo, por el bien de la paz y la gobernabilidad”.

Los habitantes de este lugar responsabilizaron a Atenógenes Jiménez Martínez, de ser el presunto asesino del líder social Rodolfo Díaz Jiménez, situación que provocó la molestia de los habitantes y que en su momento a través de la presión social pidieran el esclarecimiento por este asesinato.

Y a pesar de que el presidente negó que estuviera implicado en el asesinato del activista y quien fuera ex regidor del municipio, a través de un comunicado aseguró estar en contra de la violencia “Es necesario manifestar y decir la verdad para aclarar los señalamientos infundados, que de manera irresponsable propagan personas en la comunidad, decía parte de este comunicado del ahora ex presidente.

Sin embargo, este sábado presentó su renuncia, luego de una reunión este viernes en la comunidad en donde los habitantes pidieron castigo para los asesinos de Roberto Jiménez y el reconocimiento de las autoridades comunitarias.

