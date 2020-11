Reitera Irineo Molina su compromiso con el pueblo

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza reiteró el compromiso que tiene con el pueblo que lo eligió como funcionario, de ahí que compartiera tres importantes logros para el distrito:

Salud

Reiterar a la sociedad que el fondo a la salud no desaparece, se modificó, lo que garantiza: la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos, al tener un incremento por arriba de los 32 mil mdp anuales, suficientes para atender la demanda de 11 mil mdp pesos que se invertían en atender dichos padecimientos al año, pero el excedente que existía correspondiente a 70 mil mdp se ocupará para mejorar el sistema de salud en la compra de medicamentos, construcción de hospitales y la contratación de personal médico.

Infraestructura hospitalaria

Hace unos días el titular del INSABI garantizó que por órdenes del Presidente de México hay un gran interés de que en el 2021 en Tuxtepec se construya o sustituya el hospital general, el cual será más grande y tendrá la capacidad para atender a más personas.

Inversión carretera

Estoy comprometido con el desarrollo de las comunidades, por ello, aunque no es mi responsabilidad gestionar, trabajo en ello con la gente. Hemos encaminado con la SCT proyectos de gran impacto que, por su inversión, son imposibles de financiar por un gobierno estatal o municipal.

La SHCP sólo financia proyectos que cumplan con ciertos requisitos como tener un proceso de validación por SCT, acompañado de una de la SEMARNAT para finalmente ingresar a la cartera de inversión, que es el último punto para poder recibir recursos de la federación, y en ese sentido se encuentra el proyecto de El Desengaño- La Mina con 21 km a modernizar con un costo superior a los 100 mil mdp por tratarse de un terreno cañero, otro, es el puente de “Las Margaritas” en Soyaltepec cuya construcción es de aproximadamente 200 metros de longitud y su monto es superior a los 70 mdp, al igual que otras obras de alto impacto en Valle Nacional y Jocotepec.

