Oaxaca de Juárez, elegida como mejor “Destino de Escapada Urbana de México y América Central”

–En este año, Oaxaca ha obtenido varios premios, donde los turistas lo eligen como uno de los mejores destinos del mundo.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 2020, Oaxaca de Juárez acaba de obtener el premio “World Travel Awards” en la categoría de “Destino de Escapada Urbana Líder en México y América Central (Mexico & Central America’s Leading City Break Destination 2020), colocándose así como uno de los destinos preferidos para los viajeros de todo el mundo.

Los “World Travel Awards” en su edición número 27, son considerados como el reconocimiento más importante del mundo del turismo, lo equivalente a los premios Óscar del turismo mundial; Gracias a su promoción turística, cultura y gastronomía, Oaxaca de Juárez le ganó a destinos mexicanos como Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen y Tijuana; así como a ciudades centroamericanas como Belice, Panamá y San José Costa Rica.

Además la capital oaxaqueña estuvo nominada dentro de los mismos premios en las categorías de “Mexico’s Leading Adventure Tourism Destination 2020”, “Mexico’s Leading City Break Destination 2020” y “Mexico’s Leading Destination 2020”.

Con esto Oaxaca suma ya importantes reconocimientos este año; en el mes de julio la revista “Travel+Leisure” la catalogó como la mejor ciudad del mundo para viajar de acuerdo con turistas de todo el mundo, quienes ubicaron a la capital oaxaqueña en la posición número uno del listado The Top 25 Cities in the World. Además la revista Forbes dio a conocer que, de acuerdo con una encuesta realizada por KAYAK, el buscador de viajes online, la capital oaxaqueña se ubica dentro de los cinco lugares más indagados en la plataforma por viajeros mexicanos, durante la contingencia de salud por COVID-19.

Recordemos que el pasado 8 de mayo se aprobó el reconocimiento de Oaxaca de Juárez como ciudad ancestral, por lo que en el 2021 se celebrarán 2,521 años de su existencia como ciudad milenaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario