Mejoran condiciones para la Unidad de PC en Loma Bonita

-Poco a poco las han ido equipando y mejorando las instalaciones de esta reciente unidad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que los elementos de la unidad de Protección del municipio de Loma Bonita, cubren turnos de 24 horas, las autoridades municipales decidieron mejorar las condiciones para los integrantes de esta unidad, dotándolos de mobiliario que les hacía falta.

El Director de la Unidad Omar Portugal Hipólito, señaló que tenían algunas carencias por lo que decidieron solicitarlo a las autoridades, siendo este viernes que lograron recibir un dispensador de agua, así como unas literas, mismos que requerían ante las bajas temperaturas que se han sentido últimamente.

Agregó que poco a poco les han estado dotando de material y con esto darle unas mejores condiciones al personal, ya que esta unidad cuenta con poco más de 2 años de que se conformó de manera formal, y las instalaciones tienen 3 años aproximadamente.

Entre los servicios a los que han acudido últimamente están los accidentes viales, principalmente de motocicletas, pero además han atendido otros llamados como traslados de enfermos del hospital comunitario de Loma Bonita al Regional de Tuxtepec, así mismo a través de la pipa han llevado agua potable a las colonias y comunidades, en donde se escasea el liquido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario