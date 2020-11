Eta deja muertes y destrucción en Centroamérica

josecardenas.com

La tormenta tropical Eta deja una estela de muerte y destrucción en Centroamérica. La magnitud de la tragedia provocada por el ciclón crece conforme pasan las horas. Decenas de personas han fallecido y hay cientos de desaparecidos.

Eta se presentó en la zona el martes como un huracán y arrasó con todo a su paso.

«A nosotros nos perjudicó porque todo el mundo perdió algo. Las casas se llenaron de agua y, a pesar de eso, nos estamos reponiendo de la catástrofe», declara José Izaguirre, residente en Colonia Alemania.

«Formo parte de un grupo de familias que ha perdido absolutamente todo porque el Gobierno no tuvo dignidad ni tan siquiera para mandar a alguien a controlar el río y venir a avisar a la gente del peligro», afirma Patricia Cáceres, desde la aldea San José.

En países como Guatemala, Honduras, Panamá o El Salvador, inmersos en una dura batalla contra el coronavirus, el fenómeno climatológico ha provocado innumerables daños.

Miles de ciudadanos han sufrido inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de cultivos, de carreteras, caídas del tendido eléctrico… en definitiva, un sinfín de adversidades que han causado estragos en una de las regiones del mundo más vulnerables ante los desastres naturales.

Desde la zona se ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que le brinde asistencia humanitaria y financiera con el fin de que cientos de miles de damnificados puedan recuperar la normalidad cuanto antes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario