Escala Oaxaca a 21 mil 900 casos acumulados, 146 más que el día de ayer

-Hay un total de mil 740 defunciones, principalmente en Valles Centrales

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de noviembre de 2020.- Oaxaca acumuló al corte epidemiológico de este 6 de noviembre 21 mil 900 casos positivos de COVID-19 y mil 740 defunciones acumuladas, además de 3 mil 593 sospechosos y 19 mil 591 personas recuperadas.

El coordinador general de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Said Vásquez Valle, indicó que los 146 pacientes nuevos notificados el día de hoy, pertenecen a 56 municipios; las zonas urbanas continúan concentrando la mayor incidencia.

Principalmente Oaxaca de Juárez con 38 reportes en las últimas 24 horas, Santa Lucía del Camino y Villa de Zaachila con siete respectivamente, así como Santa Cruz Xoxocotlán y Salina Cruz ambas zonas con seis, el resto de los ayuntamientos contabilizaron cinco, cuatro, tres, dos y uno.

Aseveró que actualmente son 577 oaxaqueños y oaxaqueñas que cursan con la enfermedad viral en etapa de contagio, Valles Centrales tiene 52 municipios con casos activos, de esta región las zonas con más reportes son: Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán con 197 y 30, respectivamente.

En la segunda posición se localiza la Mixteca con 14 municipios que tienen pacientes que enfermaron en los últimos 14 días, siendo la localidad con el mayor número la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 31; la Costa reporta 11 municipios, San Pedro Mixtepec Distrito 22 es el más afectado con 13 casos; la Sierra con nueve, con la mayor incidencia en Tlacolula de Matamoros con seis; el Istmo presentó cuatro ayuntamientos, Salina Cruz con el mayor número contagios con tres activos; y por último, Tuxtepec con dos localidades, de esta demarcación San Juan Bautista Tuxtepec encabeza la lista con cuatro casos.

Mencionó que respecto a las personas que han recibido el alta médica, 13 mil 348 pertenecen a Valles Centrales, mil 814 al Istmo, mil 569 a Tuxtepec, mil 390 a la Mixteca, 960 a la Costa y 510 a la Sierra.

Conforme al conteo local de positivos y defunciones, dijo, 14 mil 646 son de Valles Centrales, donde también han fallecido 857 personas; el Istmo presenta dos mil 132 confirmados y 312 muertes; Tuxtepec mil 831, de esta cifra 257 perdieron la vida; Mixteca mil 596 y 145 decesos, Costa mil 112 y 112 perdidas fatales; la Sierra tiene un total de 583 contagios y 57 han muerto.

Sobre el personal de Salud, este viernes se contabilizaron un global de 936 casos positivos en médicos, mil 227 en personal de enfermería y 945 en trabajadores de otras áreas. Asimismo, la red hospitalaria se encuentra al 32.2% de ocupación de camas para pacientes que presentan alguna complicación.

Recalcó que, de las mil 740 defunciones, ocho más que al corte de ayer, 792 se presentaron en el grupo de edad de los 65 y más años, 410 de 50 a 59 años, 247 de 60 a 64 años, 154 de 25 a 44 años, 112 de 45 a 49 años, ocho en menores de un año, cinco de uno a cuatro años, cuatro de cinco a nueve años y de 20 a 24 años, ambos con el mismo número, tres de 15 a 19 años, uno de cinco a nueve años.

El funcionario detalló que la diabetes mellitus estaba presente en un 39.8% de las personas que lamentablemente fallecieron, seguido por la hipertensión arterial en un 37% y en un 24.8% la obesidad.

Por lo que señaló que la población debe extremar las medidas preventivas en los adultos mayores y en los pacientes con alguna comorbilidad, ya que constituyen el grupo de mayor riesgo a complicaciones que requieran de una atención especial y el ingreso hospitalario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario