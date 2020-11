Eleazar Gómez se quedará en prisión y será vinculado a proceso por violencia

La noche de este viernes Eleazar Gómez se volvió tendencia en las redes, luego de que se deliberó que el actor tendrá que esperar a su próxima audiencia en prisión, que está fijada para dentro de dos meses.

Ese fue el tiempo que estipuló el juez para que se lleven a cabo las investigaciones iniciales del delito que se le imputa.

El delito del que Eleazar es acusado es ‘Violencia familiar equiparada’ , luego de haber golpeado y estrangulado a su novia, Stephanie Valenzuela, el pasado jueves.

La audiencia tuvo lugar en el Reclusorio Sur, para el actor, pues fue al punto al que fue trasladado la noche del jueves, mientras que Valenzuela presentó su declaración en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México.

A su llegada, Valenzuela tuvo un breve encuentro con la prensa, ahí especificó que llegará hasta las últimas consecuencias, y más tarde su hermano Frank respaldo la decisión de su hermana, agregando que no se retractarán de la acusación, ni otorgarán el perdón.

De acuerdo con información del periódico El Universal, Eleazar será vinculado a proceso, la audiencia duró poco más de cinco horas, en la que el juez deliberó poner “la medida cautelar de prisión preventiva justificada” al actor. “Solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia, no quiero dar más declaraciones, lo de la audiencia lo tendrán que ver mis abogados, pero quiero agradecer por todo el apoyo”, dijo a su salida la cantante venezolana.

La información sobre Eleazar y ‘Tefi’ le ha dado vuelta a todos los medios nacionales, pues circularon imágenes de las marcas que el actor habría dejado en la cara de su novia, en las que es visible la gravedad de las lesiones.

Según detalló el periodista Carlos Jiménez , el actor intentó mantener oculta su identidad frente a las autoridades por temor a que el escándalo afectara su carrera como actor.

Gómez es actualmente parte de la telenovela ‘La mexicana y el güero’.

Esta no es la primera vez que se sabe del comportamiento violento por parte del actor, anteriormente algunas de sus exparejas o compañeras, manifestaron haber recibido agresiones y lo tildaron de agresivo.

