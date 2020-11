Eden Hazard y Casemiro del Real Madrid, positivos por Covid-19

El Real Madrid ha comunicado que dos de sus jugadores, el brasileño Carlos Casemiro y el belga Eden Hazard, han dado positivo en los test de Covid-19 realizados este viernes.

“Todos los demás jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo, así como todos los empleados del club que trabajan directamente con ellos, dieron resultados negativos en esa misma prueba realizada en el día de ayer”, precisa el club en un comunicado.

El club confirma que “todos, a excepción de Casemiro y Hazard, han vuelto a dar resultados negativos en los test de antígenos realizados esta misma mañana”.

El Real Madrid visita este domingo al Valencia en la novena jornada de La Liga, donde aparece en segundo lugar de la competencia con 16 unidades.

