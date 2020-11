Destina Gobierno de Tuxtepec más de 12 millones de pesos a infraestructura educativa

-A pesar de que el sector educativo no es responsabilidad directa del municipio, Noé Ramírez y Cabildo mejoran condiciones en escuelas

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que el sector educativo no es responsabilidad directa del municipio, el Gobierno Municipal está invirtiendo durante este año más de 12 millones de pesos para contribuir al bienestar de alumnos, profesores y directores de las escuelas asentadas en el municipio de Tuxtepec y con ello poner un granito de arena para mejorar sus condiciones de aprendizaje, afirmó el Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, al inaugurar el techado de la cancha de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Técnica 233 de la colonia Tuxtepec.

El alcalde aseguró: “como Gobierno Municipal podríamos pasar por alto las necesidades de las escuelas de nuestro municipio, por ser una responsabilidad directa de la secretaría de Educación Pública, sin embargo, también asumimos un compromiso con la educación, por eso estamos aquí, y de la mano de los maestros y de los padres de familia, trabajaremos para llevar a cabo trabajos de remozamiento y rehabilitación en la infraestructura de los planteles educativos existentes en nuestro municipio”.

En este 2020, la Administración Municipal está invirtiendo 12 millones 050 mil 716 pesos con 87 centavos del Fondo III Ramo 33 en obras que fueron presentadas en el Consejo para el Desarrollo Social Municipal y aprobadas por el Cabildo, para mejorar la infraestructura educativa.

El recurso destinado a obras del rubro educativo para este Ejercicio Fiscal se distribuyó de la siguiente manera: en techados de canchas y áreas destinadas a la impartición de la materia de educación física: 1 millón 393 mil 450 pesos con 85 centavos en el techado de la escuela primaria “Juan Enrique Pestalozzi” del fraccionamiento El Paraíso, 1 millón 728 mil 059 pesos con 86 centavos en el techado de la escuela primaria rural “Donají” de El Porvenir, 900 mil 385 pesos con 50 centavos en el techado de la Secundaria Técnica 233 de la colonia Tuxtepec.

Así también, 918 mil 394 pesos con 90 centavos en el techado de la escuela primaria rural “Luis Donaldo Colosio” de Mundo Nuevo, 1 millón 491 mil 709 pesos con 35 centavos para la construcción del techado de la primaria “Emiliano Zapata” de Piedra Quemada”.

También 1 millón 629 mil 669 pesos con 72 centavos en el techado de la primaria “Vicente Guerrero” de Buena Vista Gallardo, 1 millón 576 mil 982 pesos con 18 centavos en el techado de la Telesecundaria de la colonia Guadalupe, 1 millón 694 mil 564 pesos con 51 centavos para el techado en la Secundaria General “Donají” de la colonia insurgentes, así como 717 mil 500 pesos para la construcción de sanitarios en la primaria “Ramón López Velarde” en el fraccionamiento Los Mangos Nueva Era.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario