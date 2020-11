Anuncia DIF campaña de vacunación estacionaria en Valle Nacional

–Asegura la Titular de la instancia que es necesario la participación de todos, para evitar que la influenza complique la salud de los que han tenido síntomas de covid.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- La presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya, anunció una campaña de vacunación para combatir las enfermedades estacionarias como es el caso de la influenza con el fin de evitar casos en el municipio que complique la situación de salud en las personas que tengan síntomas de covid-19, por lo que mencionó que es necesario participar en esta campaña por el bienestar de todos.



Dijo que se esta campaña se va realizar en la explanada municipal del 9 al 11 de Noviembre, así también comentó que se van a estar aplicando en puntos estratégicos para evitar concentraciones masivas, por lo que indico que es importante estar atentos, para que las vacunas les sean aplicadas, teniendo como requisitos la cartilla de vacunación al presentarse en el lugar.

Pese a que siguen detectándose casos de covid en el municipio, explicó que hoy en día las personas lo han tomado con mucha responsabilidad sabiendo del riesgo que existe y detalló, que son las mismas personas los que informan sobre su salud, por lo que ellos mismos deciden aislarse voluntariamente, para evitar contagios, sin embargo comentó que no es momento de bajar la guardia y seguir protegiéndose, para frenar la pandemia y regresar a la normalidad.



Recalcó que el uso del cubrebocas debe ser constante para evitar más contagios así también, como la de seguir aplicando la sana distancia y el gel antibacterial, por lo que reiteró que es responsabilidad de todos el cuidarse, para que de esta manera puedan proteger a sus adultos mayores que son más propensos a contagiarse de esta enfermedad.

