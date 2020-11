Trabajamos todos los días para restituir el tejido social en nuestro estado: Ivette Morán de Murat

Oaxaca, Oaxaca.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, por lo que satisfacer estas necesidades es prioridad para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Por esta razón, y siguiendo los protocolos de salud derivado del covid-19, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat, entregó un parque infantil incluyente en Villa Talea de Castro, región de la Sierra Norte. Dicho parque tuvo una inversión superior a los 470 mil pesos.

En su visita a este municipio, la esposa del gobernador mencionó que la entrega de estos apoyos dignifica y ayuda a restituir el tejido social entre la población, además de incentivar y promover el ejercicio entre niñas, niños y adolescentes. Ivette Morán de Murat, expresó: “Estamos muy contentos de venir y cumplirle a Villa Talea de Castro.

Mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, todos los días nos dice que trabajemos sin descanso, que recorramos cada rincón de Oaxaca para saber sus inquietudes, sus necesidades y dar puntual atención a cada una. Hoy, cumplimos otro compromiso del gobernador, porque de eso se trata, ser personas de hechos y no de palabras”.

Martimiano Jiménez León, presidente municipal de Villa Talea de Castro, mencionó sentirse entusiasmado por la visita de la esposa del gobernador, sobre todo, por traer estos apoyos que tanta falta le hacen a su comunidad.

“Agradecemos al señor gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a usted señora Ivette Morán de Murat, porque sin el apoyo de ambos, estos juegos no estarían en la comunidad. Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera coordinada, para qué apoyos y beneficios se aterricen en Villa Talea de Castro”.

Por último, Abigail Chávez Ramírez, presidenta del comité DIF municipal, indicó que estos juegos serán de gran utilidad para niñas y niños, pues los mantendrá muy activos. “Este parque mantendrá muy activa a la niñez, tendrán un espacio digno y de calidad, gracias al gobernador y a usted amiga Ivette. Sin duda alguna, Villa Talea de Castro les estará eternamente agradecidos”, finalizó.

La señora Ivette Morán de Murat estuvo acompañada por Christian Hernández Fuentes, director general del Registro Civil del Estado de Oaxaca y de Olegario Juárez Vásquez, delegado regional del Sistema DIF Oaxaca en la Sierra Norte.

El DIF Oaxaca construye espacios de desarrollo y fortalece el tejido social para niñas y niños. #CrearConstruirCrecer

