Realizará Policía del Servicio de Protección Federal, reclutamiento en Tuxtepec

-El reclutamiento será de manera presencial los días 18, 19 y 20 de noviembre



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador del Servicio Nacional del Empleo en la región de la Cuenca del Papaloapan Carlos Escobar Pacheco dio a conocer que en próximos días, la Policía del Servicio de Protección Federal, iniciará un proceso de reclutamiento en el municipio de Tuxtepec.



A diferencia del reclutamiento anterior, este será presencial los días 18, 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de la Ganadera Regional, en donde los interesados podrán acudir para conocer más detalles de la contratación.



En este reclutamiento presencial se espera a quienes buscan incorporarse a este cuerpo de seguridad, y a aquellos que fueron reclutados en el pasado proceso que fue en septiembre y de manera virtual, por la contingencia



Debido a que será una contratación de manera presencial, se tomaran en cuenta varias medidas de sanidad, aunado a que serán tres días para evitar la aglomeración de personas en este proceso.



Quien se integre a las filas de la corporación recibirán cursos de actualización y profesionalización, prestaciones de ley, así como un seguro médico, y un seguro de vida, y el suelo neto será de 13 mil 987 pesos; por lo que el Coordinador invitó a todos los ciudadanos de la región de la Cuenca interesados, en ingresar su documentación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario