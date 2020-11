Realizan encuestas en redes sociales, para cuantificar violencia intrafamiliar

-La encuesta la realiza la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas, dijo al ver un incremento en los casos de violencia intrafamiliar, decidieron realizar encuestas en redes sociales, con la finalidad de que las mujeres principalmente conozcan los tipos de violencia y denuncien.



Señaló que además buscan registrar las denuncias que sufren las mujeres, por lo que a través de esta encuesta, conocerán que tipo de violencia sufren y sobre todo diseñar estrategias que ayuden a que vayan disminuyendo los casos.



La encuesta se llama “violencia de Género por medio de redes sociales”, y decidieron hacerla ya que durante este mes de octubre recibieron denuncias sobre violencia de género, aunque destacó que las denuncias que han recibido no solo son de hombres hacia las mujeres, sino de éstas a sus esposos o parejas sentimentales, aunque son pocos casos; así mismo informó que los casos son del casco urbano y no de comunidades.



La Presidenta de la Comisión, dijo que como Derechos Humanos, son 5 las quejas que recibieron en el mes de octubre, sin embargo puede haber más casos que no se denuncien, por lo que invitó a las mujeres y a todos aquellos que son víctimas de violencia que hagan lo propio para evita que sigan dando este tipo de violencia.

