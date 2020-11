Poder Judicial de Oaxaca reanuda audiencias de juicio o debate

-Esto será a partir del nueve de noviembre informó el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A partir del próximo nueve de noviembre se reanudarán las audiencias de juicio o debate por parte del Poder Judicial del Estado, esto luego de que el Consejo de la Judicatura de Oaxaca, por medio del acuerdo general 38/2020, determinó la reanudación de las audiencias de debate, principalmente de los casos en que los imputados estén en prisión preventiva oficiosa.

El Consejo de la Judicatura informó que el personal seguirá los protocolos sanitarios que han establecido las autoridades sanitarias, para así disminuir el riesgo de contagio de Covid, asimismo cada juez valorará las circunstancias de cada caso, para así regular o limitar el ingreso de público a las audiencias de debate.

Los términos del acuerdo están relacionados en materia penal adversarial, en dónde las audiencias de juicio o debate podrán ser presenciales cuando no existan técnicas de conectividad, esto sin el acceso de público o familiares, así como semi presenciales en dónde el tribunal de enjuiciamiento decidirá qué actos se darán de manera presencial y cuáles a distancia.

En cuanto a la judicialización de asuntos por cita judicial, el departamento de causas recibirá gradualmente las solicitudes para la celebración de la audiencia inicial o comunicación de imputación, sobre todo aquellas relacionadas a delitos como: violencia de género, familiar, delitos donde las víctimas sean menores de edad, delitos patrimoniales cometidos con violencia, equiparado al robo específico y robo específico.

Finalmente el Consejo de la Judicatura puso a disposición el número 800 719 2232, en caso de que alguien requiera de información sobre los asuntos judiciales, así como aclaración de dudas.

