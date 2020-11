Garantizar la seguridad alimentaria, compromiso del Gobierno de Oaxaca: AMH

-El Mandatario Oaxaqueño recorrió junto a la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, las escuelas de campo en donde se implementa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Asunción Ocotlán, Oax. 6 de noviembre de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reafirmó el compromiso de su gobierno para seguir sumando esfuerzos que contribuyan a incrementar la producción del campo oaxaqueño y garanticen la seguridad alimentaria de la mano de sus jóvenes y con el liderazgo del Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En gira de trabajo, el Mandatario Estatal recorrió junto a la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, las escuelas de campo en donde becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro realizaron sus prácticas.

Toda vez que en Oaxaca el 50% de la economía es de temporal y autoconsumo, Murat Hinojosa expresó que su gobierno, a través del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), cuenta con un área específica que se enfocan a generar capacidades en el sistema producto y actualmente en sus Unidades de Capacitación se instalarán Centros de Acopio Regionales que buscan dotar de alimentos e insumos que garanticen la seguridad alimentaria, principalmente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad afectadas por la contingencia sanitaria.

“Lo que buscamos también es incorporar a las y los jóvenes y replicar este modelo en todo el estado para lograr la autosuficiencia alimentaria”, afirmó.

De esta manera, el Mandatario Oaxaqueño celebró una vez más esta iniciativa que impulsa el Gobierno Federal y que empodera a mil 321 jóvenes del estado de Oaxaca a través del fortalecimiento de hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

“Lo que más deben valorar los jóvenes, es que hoy se les está empoderando para que sean libres e independientes, porque lo más importante que pueden tener, es producir sus propios ingresos a través de su trabajo”, dijo.

En su oportunidad, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, refrendó el acompañamiento del Gobierno de México para con Oaxaca a través de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca dotar a sus jóvenes de mayores oportunidades y con ello evitar que emigren de sus localidades.

Asevero que junto a esta iniciativa también se impulsa el programa Mes 13, encaminado a incorporar a las y los becarios a las prácticas laborales y actividades productivas de su comunidad.

Asimismo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, expresó que el Gobierno de México trabaja para orientar los esfuerzos con los productores, agricultores y campesinos, a fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria, toda vez que actualmente el 60% de los granos que se consumen provienen del exterior.

“Nos interesa que todo este gran esfuerzo cuyo destinatario es el campesino y agricultor, se vea remunerado con una calidad de vida, eso es lo que se busca. El futuro de México está en la juventud, la seguridad alimentaria está en los Jóvenes Construyendo el Futuro”, finalizó.

