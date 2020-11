Fortalece Congreso de Oaxaca relación bilateral con embajada de EUA: Pável Meléndez

-Sostienen reunión virtual, Comisión Migración y embajada de EE. UU.

-Estrechan lazos de cooperación en pro de los migrantes oaxaqueños

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales de la LXIV Legislatura de Oaxaca, presidida por el diputado Pável Meléndez Cruz, sostuvo de forma virtual una reunión con integrantes de la embajada de los Estados Unidos (EE. UU.), a fin de mantener y fortalecer la relación bilateral para garantizar mejores condiciones de vida al migrante oaxaqueño.

“Es importante hermanar el Congreso de Oaxaca con el Congreso estatal de California, con el de Nueva York o el de Texas, fortalecer lazos de amistad y trabajo pues tenemos a muchos paisanos que ayudan a la economía de los Estados Unidos”, expresó el legislador.

Participaron en esta reunión: la consejera política de la Embajada; la titular de la Unidad de Derechos Humanos; la coordinadora de Asuntos Académicos en la Oficina de Diplomacia Pública; la directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS); y la coordinadora de Asesores en México de Education USA.

Ahí, tanto Pável Meléndez como las y los integrantes de la Comisión, reconocieron el apoyo que han recibido del gobierno estadounidense para con el gobierno de Oaxaca y el poder Legislativo estatal, a pesar de la pandemia que ha paralizado a todas las naciones.

“Estamos ocupados y preocupados por lo que ha pasado con nuestros migrantes y agradecemos al gobierno estadunidense la colaboración con el gobierno de Oaxaca en el programa Guelaguetza Familiar, de reunificación de familias que permite a los migrantes poder reencontrarse con sus familiares que tienen muchos años sin verse”, refirieron.

