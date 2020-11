Exhorta Gobierno de Tuxtepec a autoridades auxiliares a evitar deportes de conjunto

-No existen condiciones para desarrollar estas actividades y representan peligro de contagios de Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefatura de Deportes en coordinación con la Jefatura de Salud y el área de Gobernación exhortan a las autoridades auxiliares a mantener a la población al margen de desarrollar deportes de conjunto, ya que el municipio de Tuxtepec continúa en color Naranja dentro del Semáforo Epidemiológico de la Secretaría de Salud y no se dan las condiciones para la realización de este tipo de actividades.

El Jefe de Deportes del Ayuntamiento de Tuxtepec, Juan Carlos Nava, mencionó que de acuerdo a lo aprobado por el Cabildo encabezado por el Presidente Noé Ramírez Chávez, facultó a presidentes de las colonias, agentes municipales y de policía, estar al pendiente y como primera instancia invitar y disuadir a la población para que no se realicen partidos, torneos campeonatos o eventos masivos en los campos deportivos, además de que en caso de negativa por quienes participen, hacer el llamado a las direcciones de Salud, Gobernación, Deportes e incluso a Seguridad Pública para que actúen, siempre, respetando la Ley y los Derechos Humanos.

Recordó que los deportes en conjunto cuya práctica está prohibida en estos momentos ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 son: fútbol, sóftbol, béisbol, básquetbol, vóleibol y los deportes de combate, entre otros.

Mencionó que en la ciudad de Tuxtepec la única área municipal abierta es la Unidad Deportiva “Alfredo Trejo Cruz”, en un horario de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, y solo al 50% de su capacidad tal y como lo marcan las disposiciones acordadas por el Cabildo tuxtepecano y solo se permite la práctica en las disciplinas de tenis y atletismo.

El Jefe de Deportes del Gobierno Municipal, aseveró que para el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva se está cumpliendo con el Protocolo de Salud, expuso que en la entrada se ubica un módulo en donde se le toma la temperatura a las personas, se les desinfectan las manos con gel antibacterial y en caso de no llevar cubrebocas este se le obsequia, ello con la finalidad de evitar y contribuir en la disminución de contagios del virus SARS-CoV-2.

Nava Cruz, reiteró el llamado a niños, jóvenes y adultos a no realizar deportes de conjunto ya que al tener contacto con otras personas se puede dar el contagio del nuevo coronavirus, llevarlo a casa y correr el riesgo de que se presente la muerte de algún integrante de la familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario