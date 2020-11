Este viernes, S-35 del SNTSA inicia paro en la Cuenca del Papaloapan

-Exigen una explicación a la contratación de plazas por parte del Director de Administración

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, inició un paro de labores en las 15 unidades medicas de la región de la Cuenca del Papaloapan, ya que aseguran que están dando plazas de manera irregular, calificando este acto como tráfico de influencias.

El entrevista el Secretario General de la Subsección 03, Isaías Ramos Aragón, explicó que el motivo principal de este paro es que piden una explicación al Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) David Concha, de cómo está realizando el proceso de contratación de algunas plazas, debido a que se han percatado que no se está llevando a cabo como se debe.

Agregó que desde hace unos 15 días se dieron cuenta que empezaron a llegar trabajadores a ocupar ciertas plazas, notando que esta asignación se dio sin llevar a cabo los procedimientos adecuados, calificando esta acción como robo de plazas y tráfico de influencias, involucrando directamente al Directo de Administración.

En la región saben que hasta el momento son 10 las plazas de áreas como cocina, camilleros, y enfermería las que han sido otorgadas de manera irregular, sin embargo desconocen si son más.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario