El PRI requiere de un análisis profundo y renovar, para hacer frente a MORENA en 2021: Elpidio Concha

-Dijo que los que van a representar al tricolor deben dejar su palabra en garantía para cumplir sus compromisos y que el electorado, pueda volver a confiar en el partido.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Para Elpidio Concha Arellano ex titular de la SEDATU, para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pueda hacer frente al partido que hoy gobierna en el país, es necesario hacer un análisis profundo y renovar de una vez por todas los cuadros políticos, basados en el sentir de la militancia que ha mostrado un hartazgo con los políticos de siempre, negándose así, el derecho de ostentar algún cargo público.



Reconoció que como funcionarios públicos le han fallado al pueblo y eso se esta viendo en la actualidad, donde muchos que se decían priistas, optaron por cambiarse a MORENA, por lo que indicó que es momento de que todos los que buscan participar en el próximo proceso electoral deberán empeñar su palabra, para garantizar los compromisos con el pueblo y de esta manera saber que el PRI, cumplirá pero más apegado a la realidad.

Con respecto a los continuos señalamientos de que el Gobernador Alejandro Murat ya se convirtió al Obradorismo, él también ex Diputado Federal explicó que el Ejecutivo Estatal más que aliarse con el Gobierno Federal, esta actuando inteligentemente para lograr gestiones para el Estado y dijo que no debe de estar peleado con otras ideologías políticas sino coordinarse en beneficio de Oaxaca.



Por Último Concha Arellano se deslindó de buscar un cargo público en las próximas elecciones y dijo que los que si van a buscar estos cargos, que dejen en garantía su palabra para cumplir sus compromisos y de esta manera el PRI, pueda volver a obtener la confianza del pueblo con mas resultados que promesas.

