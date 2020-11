El coronavirus aún no tiene vacuna, es necesario que nos cuidemos para no enfermar o morir

-Gobierno de Tuxtepec llevó el Tequio por la Salud a Casas Geo

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes el Gobierno Municipal de Tuxtepec llevó el Tequio por la Salud al fraccionamiento El Santuario, mejor conocido como Casas Geo, en donde llevaron a cabo labores de sanitización como medidas de prevención para dispersar y evitar contagios del. Covid-19.

Durante esta actividad el doctor Abel Jiménez Gómez, Jefe de Salud Municipal, a nombre del Presidente Noé Ramírez Chávez, dijo que, “el coronavirus aún no tiene vacuna, por ello es necesario que nos cuidemos para no enfermar o morir”.

Afirmó que todos los tuxtepecanos tienen que ser estrictos en su cuidado en todas las actividades que realicen, no olvidar ninguna de las recomendaciones de los gobiernos Federal, Estatal y las emitidas por el Municipal en la lucha contra la pandemia.

“Debemos seguir lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón, limpiar superficies, utilizar gel antibacterial, la sana distancia, no salir sin cubrebocas, el estornudo de etiqueta”.

El jefe de Salud Municipal, recomendó tener mayor cuidado con los niños, adultos mayores y personas que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad que afecte sus defensas ya que son las más vulnerables al contagio del coronavirus.

“Lo que buscamos con todas estas acciones y actividades es evitar un repunte de casos positivos y un mayor número de muertes en el municipio de Tuxtepec, tal y como está sucediendo en otros municipios de Oaxaca, estados de la República Mexicana, y en toda América y sobre todo en Europa, bajar la tasa de infectados por Covid-19 y no regresar al color rojo y al confinamiento depende de nosotros”, aseveró.

Por su parte, el Presidente del fraccionamiento El Santuario, Luis Eduardo Santiago Vázquez, agradeció al Presidente Noé Ramírez Chávez y al Cabildo por preocuparse por la salud y el bienestar de los tuxtepecanos y principalmente por este beneficio que dio a los habitantes de este lugar en el que se han presentado personas contagiadas por el coronavirus y este Tequio por la Salud, es una barrera más para que la enfermedad no avance”, asentó.

