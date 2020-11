Educar desde una cultura de paz, contribuye a fomentar relaciones igualitarias: IEEPO

-Docentes del nivel preescolar y primaria concluyeron segundo ciclo de talleres de formación y actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de noviembre de 2020.- Con el objetivo de fomentar herramientas que permitan a las y los docentes desarrollar ambientes de convivencia para un desarrollo sano, inclusivo y democrático que son favorables para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de valores ciudadanos; supervisores, supervisoras, asesores técnicos pedagógicos y personal directivo del nivel preescolar y primaria, concluyeron las actividades del segundo ciclo de talleres de formación y actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal; el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, clausuró la jornada y felicitó a las y los participantes por la meta lograda y por su capacidad de adaptarse a la modalidad de trabajo en línea como estrategia para salvaguardar la salud e integridad.

Señaló que educar desde una cultura de paz permite corregir conductas conflictivas y prevenir situaciones de violencia entre los miembros de la comunidad escolar para reemplazarlas por una práctica cotidiana de una relación sana, asertiva, empática; además de que fomentar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, contribuye a eliminar los estereotipos relacionados con el género y a prevenir situaciones de discriminación sexista.

En presencia de la directora para la Mejora de la Convivencia Escolar y Unidad de Enlace de Género, Belem Morales Bautista; de los titulares de las Unidades de Educación Inicial y Preescolar, Amelia Juárez Santiago y de Primaria, Emilio Carreño Pérez; así como del director de Evaluación, José Luis Bernardo Aguirre, el funcionario estatal puntualizó que el desarrollo de las habilidades socioemocionales en las comunidades escolares es una tarea que en los tiempos que vivimos adquiere mayor relevancia y requiere de la participación de todos.

En tanto, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar convocó a las y los participantes en estas actividades a poner en práctica las herramientas didácticas, pedagógicas y psicológicas adquiridas que favorecerán la convivencia escolar.

El segundo Ciclo de Talleres de Formación y Actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), dirigido al nivel preescolar y primaria, comprendió tres módulos, de dos días cada uno. El primero con el tema Habilidades Socioemocionales; el módulo II, sobre la cultura de la paz y el tercer módulo respecto a la Estrategia de Género.

En la tarea de formar profesionales de la educación capaces de promover la convivencia, la inclusión y la valoración de la diversidad, para un desarrollo sano, el IEEPO promueve de manera permanente diversas actividades y la capacitación de las y los docentes.

