Desinfecta Ayuntamiento zonas aledañas a hospitales públicos de Oaxaca de Juárez

-Por sexta ocasión, el gobierno municipal de la ciudad realizó labores de limpieza e higiene en accesos hospitalarios, salas de espera, fachadas y aceras.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 6 de noviembre de 2020.- Procurando espacios higiénicos para evitar mitigar riesgos de contagio de COVID-19, con énfasis en lugares de la ciudad capital donde se brindan servicios de salud, brigadas del Ayuntamiento de Oaxaca Juárez, adscritas a la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico, realizaron por sexta ocasión labores de desinfección en el perímetro de los hospitales públicos ubicados en la ciudad capital.

Al respecto, la coordinadora Ejecutiva del Centro Histórico, Alicia Bueno Velasco, detalló que cuadrillas de la dependencia intervinieron accesos, aceras y vialidades de los hospitales “Doctor Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE y el Hospital General de Zona número 1 “Doctor Demetrio Mayoral Pardo” del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Bueno Velasco indicó que estas acciones se realizan por encomienda del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas y disminuir las probabilidades de contagio de COVID-19, en favor de la población y pacientes que acuden a esas unidades médicas.

La servidora pública señaló que la labor de desinfección llevada a cabo en el Hospital General “Aurelio Valdivieso”, de los Servicios de Salud de Oaxaca, y de las instalaciones hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE consistió en el lavado de aceras, salas de espera, accesos a urgencias y a áreas comunes.

La servidora pública municipal comentó que las y los colaboradores encargados de las tareas de limpieza se encuentran debidamente protegidos, ya que cuentan con trajes especiales, portan cubrebocas, guantes, botas para agua y gel antibacterial, además de atender en todo momento las medidas sanitarias para la realización de sus labores.

Por último, la coordinadora Ejecutiva del Centro Histórico reiteró que para el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez es prioritario llevar a cabo acciones para salvaguardar la salud de las y los oaxaqueños, por lo cual estas labores se mantendrán en zonas de mayor confluencia y tránsito de personas para minimizar la probabilidad de contagio de COVID-19.

