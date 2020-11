Cantante tuxtepecano participa en “Temporada Teatral” en Reynosa Tamaulipas

-Un video que compartió en su red social donde realiza el dueto con reconocida cantautora, ha obtenido muy buenos comentarios además de miles de reproducciones.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Hace unos días a través de su red social el cantante tuxtepecano Luis García compartió que se encontraba en la inauguración de “Temporada Teatral” de SIAMAR Reynosa Tamaulipas, donde realizó un dueto con la cantautora Jovita Alvarado artista de esta ciudad.

“Déjame Vivir con Jovita Alvarado en la inauguración de la Temporada Teatral de SIAMAR REYNOSA. Fue un gusto cantar al lado de una gran artista como lo es Jovita, en estas vísperas de la llegada de nuestro fieles Difuntos” detalló en su fanpage.

Y es que el video que compartió en su red social donde realiza el dueto con esta reconocida cantautora, ha obtenido muy buenos comentarios además de miles de reproducciones.

El joven tuxtepecano actualmente se encuentra radicando en Reynosa Tamaulipas y durante su estancia, ha participado en diversos eventos con la finalidad de darse a conocer y que ha obtenido muy buena respuesta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario