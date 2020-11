Aumentan salario a Policía municipal de Loma Bonita

-Así mismo, el Presidente de este municipio, dijo que están contratando a más elementos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, señaló que debido a los gastos extraordinarios que han tenido en este lugar, no habían aumentado el salario a algunos trabajadores, en especial a los elementos de la policía municipal, siendo en la próxima quincena en donde se verá reflejado este incremento.

Explicó que el incremento no solo es para los elementos, sino también para el sindicato que está al servicio del ayuntamiento, mismo que no se pudo dar antes ya que tuvieron muchos gastos a causa del covid, por lo tanto a partir de la próxima quincena s eles depositará un retroactivo que va del mes de enero a la fecha.

Así mismo, dijo que están recibiendo nuevos policías en la corporación de Loma Bonita, dándole oportunidad a jóvenes y a las mujeres, con la finalidad de reforzarla, destacando que buscan que sean elementos honestos los que integren este cuerpo de seguridad.

A decir del Presidente, el aumento en la corporación no se pudo realizar antes, por lo que agradeció a los elementos y a sus familiares, la paciencia que tuvieron ante este atraso.

Es importante mencionar que la policía municipal de Loma Bonita durante los últimos meses ha sido depurada, ya que cuando inició la administración había alrededor de 57 elementos, siendo los directivos que contrataron a personal que no cumplía con los requisitos necesarios, por lo que tuvieron que despedir a más de 60 elementos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario