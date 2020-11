AMLO decreta recorte 50% de aguinaldo a funcionarios

Por la pandemia de Covid-19 y las medidas de austeridad, el aguinaldo de personal de enlace y de mando del gobierno federal se reducirá de 40 a 20 días este 2020, es decir, 50 por ciento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para ajustar los aguinaldos de los servidores públicos federales y que los recursos ahorrados se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia por la pandemia.

Las percepciones que más se recortaron fueron los del personal de enlace y de mando de las secretarías de Estado, entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados y reguladores, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional.

“El aguinaldo será de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”, señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El personal operativo de confianza de las dependencias, entidades y militares en activo van a recibir hasta 40 días.

Además, López Obrador anunció que regresará a la Tesorería de la Federación el total de su aguinaldo de este año.

“He tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV-2”, explica en el decreto.

