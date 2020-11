Abrirán comercios de CDMX las 24 horas por Buen Fin

EXCELSIOR

La edición 2020 del Buen Fin será distinta en la Ciudad de México pues los establecimientos podrán abrir las 24 horas. Además, también dudará dos días más a comparación del resto del país, es decir, será del 9 al 22 de noviembre.

Los establecimientos podrán definir sus horarios, no hay restricción en cuestión de horario para esta temporada del Buen Fin.

En los centros comerciales las áreas de comida rápida podrán estar abiertas para comprar comida para llevar o consumir en el centro comercial en espacios designados”, comentó el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enrique Téllez Kuenzler.

El empresario enfatizó que estas medidas buscan evitar aglomeraciones en las tiendas.

Por su parte, Vicente Yáñez, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos (ANTAD) explicó que está edición del Buen Fin busca reactivar la economía interna y el consumo en el país, luego de la crisis que provocó la pandemia por covid-19.

Sin embargo, las medidas de mitigación de propagación del virus se mantendrán como hasta ahora: aforo del 30 por ciento, se debe garantizar la sana distancia de as filas en el exterior, se tendrán que pasar por un filtro sanitizador, se deberá de utilizar obligatoriamente el cubrebocas y lavar las manos frecuentemente, con agua y jabón o con gel sanitizante.

Las tiendas de autoservicio se obligará a separar el área de electrodomésticos y mantener ahí un aforo de 30 por ciento”, anunció Téllez Kuenzler.

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizará operativos de control.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario