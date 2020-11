Vecinos se niegan a reabrir retorno del IMSS, autoridades realizan nuevo proyecto

-En próximos días lo presentarán al cabildo para que sea autorizado



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la petición de un grupo de taxistas, de abrir el retorno del IMSS, y con estos evitar accidentes en la zona, el Regidor de Desarrollo Urbano Emanuel Sánchez Ñeco, señaló que tras esta petición y un recorrido que hicieron, optaron por un proyecto nuevo, el cual ya está terminado.



Explicó que oficialmente determinaron reabrir el retorno, sin embargo como los vecinos se opusieron optar por hacer un nuevo proyecto que es de mejor impacto en cuanto a la vialidad de este crucero, pero que además ayudará a que no haya accidentes; el proyecto estaba en manos del anterior director del área y al haber cambios, lo están retomando nuevamente.



Agregó que el proyecto ya está terminado, sin embargo debido a la contingencia no ha podido presentarlo ante el presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, para posteriormente presentarlo ante el cabildo para su revisión y sea aprobado.



Una vez aprobado, buscarán que se incluya en el presupuesto y con esto poder reconvertir este crucero, que actualmente es un peligro para los ciudadanos, tanto que desean ingresar al municipio, como aquellos que están deseen salir y que por lo tanto tienen que hacer maniobras.



Reabrir el retorno, fue una solicitud que por meses han hecho los taxistas principalmente, y que fue cerrado tras realizar el Puente Tuxtepec II.

