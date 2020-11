Van contra motociclistas y automovilistas que no respeten reglamento

-Uso del casco y del cinturón de seguridad, son algunos de los requisitos que deben de cumplir

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que desde hace unos meses, la policía vial empezó a realizar operativos de concientización con la finalidad de invitar a los ciudadanos a seguir con las recomendaciones, el Comandante de la Policía Vial Fermín San Juan Chincoya informó que van a multar a quien no respete el reglamento de tránsito.

Dijo que durante este mes van a hacer los operativos, mismos que ya iniciaron en días anteriores, y en donde se va a constatar que todos los automovilistas utilicen el cinturón de seguridad, pero además de que manejen con precaución, esto es sin el celular o algún otro distractor, así mismo se va a pedir que no conduzcan en estado inconveniente, pero sobre todo en el caso de los motociclistas, deben de usar el casco.

Este operativo inició en días pasados debido a que durante los últimos 3 meses se presentaron 67 accidentes, de éstos 26 fueron en octubre , dejando hasta el momento 4 víctimas mortales, la última falleció este miércoles, luego de estar involucrada en un accidente el pasado fon de semana.

Los operativos estarán en varios puntos de la ciudad, con la finalidad de que sean más los motociclistas y automovilistas revisados y con esto que sean más los que estén en regla.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario