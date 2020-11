Se cumplen 72 hrs continuas de bloqueo en carreteras del Istmo

-Productores de sorgo exigen el pago de sus seguros del 2019 por las malas cosechas

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Integrantes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), productores del sorgo, han mantenido bloqueos por tres días consecutivos en distintas carreteras de la región del Istmo de Tehuantepec, de esta manera, intentan presionar al Gobierno del Estado para el pago de sus seguros ante los siniestros agropecuarios causados en el año 2019.

Los bloqueos están instalados sobre la carretera Tehuantepec – Juchitán en las inmediaciones de la Sagarpa, en el puente del caracol en el tramo carretero de Tehuantepec – Jalapa del Márquez, el tramo Salina Cruz – La Ventosa en el km 23 y además impidieron el paso en la población del Morro Mazatlán sobre la carretera Salina Cruz – Huatulco.

Asimismo, los agremiados inconformes han declarado que se mantendrán los bloqueos por tiempo indefinido en caso de que no sean respondidas sus peticiones y exigencias por el Gobierno del Estado.

Por el momento elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades policíacas locales han emitido un alertamiento a los conductores y viajeros para no quedar varados en la zona, además, extienden recomendaciones en tomar rutas alternas.

