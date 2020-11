Resuelta después de 10 años la regularización de personal PAAE en Oaxaca: IEEPO

-Derivado de los acuerdos de Mesas Tripartitas SEP-IEEPO-Magisterio, en el 2020 quedará resuelta al 100% la regularización de las claves E2405 y E2403 del personal educativo, con lo cual obtendrán más beneficios, asegurando sus derechos adquiridos por antigüedad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de noviembre de 2020.- Con base en el respeto, la comunicación permanente y una estrecha coordinación entre los gobiernos estatal y federal que han sentado las bases de una nueva relación con el magisterio oaxaqueño, como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, este 2020 quedará resuelta al 100% la regularización de las claves E2405 y E2403 del personal educativo, después de más de una década que no se había atendido.

Derivado de las gestiones del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, y como parte de los resultados de las 15 Mesas Tripartitas de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO y la dirigencia magisterial; el año pasado inició el procedimiento respectivo para favorecer con ello la situación laboral de las y los trabajadores al servicio de la educación en la entidad.

El director administrativo del IEEPO, Manuel Enrique Márquez Zamora, puntualizó que privilegiando el diálogo, con apego a lo establecido en la normatividad vigente y a los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores del sistema educativo, se resolverá esta petición que llevaba más de diez años sin ser atendida y que, gracias a esta solución, ahora podrán tener más beneficios, como el regalo de fin de año.

Sobre los estímulos por años de servicio del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), puntualizó que de acuerdo con la normatividad vigente únicamente es otorgado a quienes ostenten plaza y función administrativa durante el periodo solicitado de servicio y su clave de cobro sea PAAE.

Es decir, para efectos de este estímulo, por Ley no está permitido sumar antigüedades en el desempeño de claves de apoyo y asistencia a la educación con las acumuladas en el desempeño de claves docentes, como son las claves E2405 y E2403 que son catalogadas como docentes, explicó.

Márquez Zamora resaltó que todo el personal que haya tenido alguna de estas claves, con base a la normatividad ampliamente conocida, no se le contempla este periodo para efectos de las convocatorias de referencia sobre estímulos por años de servicio; sin embargo, debe existir la certeza que para efectos de jubilación y otras prestaciones no se trastocan, ni se modifica la fecha de ingreso al Sistema Educativo, por lo que la antigüedad en el Instituto se sigue respetando.

“La realidad es que, con el trabajo coordinado entre la SEP, IEEPO y magisterio, se reivindica y se da solución a una problemática muy sentida de las y los trabajadores PAAE que no fue atendida por más de una década”, garantizando su antigüedad, reiteró el director administrativo del IEEPO.

Comentarios

