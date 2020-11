Por tráfico de plazas, Sección-35 del SNTSA iniciará paro en la Cuenca

-Piden una explicación sobre esta asignación de las plazas de manera irregular



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este viernes la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, iniciarán una asamblea permanente, siendo la asignación de plazas de manera irregular el principal motivo de esta movilización.



El Secretario de la Subsección 03, Isaías Ramos Aragón, explicó que de hace unos 15 días se dieron cuenta, que empezaron a llegar trabajadores a ocupar ciertas plazas, notando que esta asignación se dio sin llevar a cabo los procedimientos adecuados “estamos viendo que hay un tráfico de influencias, se puede decir hasta robos de plaza, en donde está involucrado el director de administración, ya que él es el que firma las plazas”.



En la región saben que hasta el momento son 10 las plazas que han sido otorgadas de manera irregular, sin embargo desconocen sin son más, ya que se percataron de la situación únicamente por que el personal va llegando a cubrir este espacio en el área de enfermería, cocina y en camillería.



Sin embargo, al pedir una explicación al Director de Administración David Concha y no tener una respuesta, decidieron manifestarse e iniciar en la región de la Cuenca del Papaloapan, una asamblea permanente en donde estarán en paro 15 unidades médicas de salud, así como alrededor de 1 600 trabajadores.

