Pide diputada Laura Estrada al gobierno del Estado, atender invasión del Parque Industrial en Tuxtepec

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La diputada por el Distrito Local de Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, solicitó al gobierno del Estado de Oaxaca, atender de inmediato el asunto del “Parque Industrial” en la ciudad de Tuxtepec, la cual se encuentra invadida desde hace algunos días.

Solicitó que, por conducto de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), se establezcan las mesas de diálogo y reuniones necesarias, para solucionar lo respectivo a la invasión de esa área que afecta a empresarios de la región del Papaloapan.

Se trata de un espacio propiedad de la iniciativa privada ubicada en el centro del parque, diferente a la que hoy ocupa la comunidad Rosario Ibarra de Piedra.

Asimismo, demandó la intervención de la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal (SEBIEN), así como de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), para atender la necesidad de vivienda que orilló a las personas a invadir el área señalada.

Laura Estrada, dijo que el gobierno del Estado debe priorizar la estabilidad social y económica de los y las tuxtepecanas, y evitar el brote de probables conflictos.

