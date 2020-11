Integrantes del PAAE exigen a Sección 22 evitar cancelación de claves

-Señalan que por esta situación ya no les están reconociendo su antigüedad, a pesar de tener más de diez años de servicio

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), se manifestaron este jueves en el edificio histórico de la Sección 22, a la comisión política de la sección 22 que retome la no cancelación de claves, pues de esta manera se están violentando sus derechos laborales.

Manifestaron estar en desacuerdo con el cambio de las claves E2403 E2405, se les están dando ciertos beneficios, sin embargo no les están respetando la antigüedad que tienen, perdiendo así su derecho a una jubilación, además de que se está atentando en contra de sus derechos laborales.

Mencionaron que hay trabajadores con 16 años de servicio en puestos administrativos, de intendencia, choferes y veladores, quienes no pudieron realizar el trámite de estímulos, debido a que ya no cuentan con la antigüedad, por ello es que decidieron movilizarse una vez más para exigir que se respeten sus derechos laborales.

Asimismo hicieron el llamado a comisión política de la Sección 22 para que retome la situación y se defienda su antigüedad, pues ellos también forman parte del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).

Agregaron que en la primera etapa de cancelación de estas claves, fueron afectados más de mil 300 trabajadores, en la actualidad son más de dos mil 400 los que serán afectados con el próximo cambio de claves que se aplicará a mediados de este mes de noviembre.

Finalmente dijeron que hasta el momento no han tenido ningún timpo de acercamiento con la comisión política de la sección 22 y están esperando a que se dé, pues ya entregaron la información por medio de un documento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario