Inicia reclutamiento de oaxaqueños para pruebas de vacuna Covid

-Serán mil pruebas que se realicen en Oaxaca, de las 14 mil que se aplicarán en todo el país

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Ha iniciado el reclutamiento de oaxaqueños que quieran ser voluntarios en la fase 3 de la vacuna Covid, para ello se están recabando los datos generales de las personas que deseen participar en esta tercera fase, en la que se busca desarrollar una vacuna eficiente contra este virus, así lo dio a conocer Leslie Moncada, encargada de uno de los módulos.

Los requisitos que deben cumplir los voluntarios son: ser mayor de 18 años, en el caso de las mujeres no deben estar embarazadas o en periodo de lactancia.

Los datos de los voluntarios se manejarán de manera anónima y para ello se instalaron varios módulos, uno de ellos en el palacio municipal de Oaxaca de Juárez, otro en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de los valles centrales y en el laboratorio “osmos”, que será el encargado de realizar este estudio.

Los módulos se instalaron desde este miércoles y la respuesta por parte de la población ha sido buena, en el estado de Oaxaca se aplicarán mil pruebas de las 14 mil que se realizarán en todo el territorio nacional, asimismo indicaron que esperan lograr aplicar las mil pruebas en la entidad.

Aclaró que esta no es la vacuna definitiva, sino una fase más de las pruebas y estudios que se deben realizar para tener el medicamento que permita generar los anticuerpos necesarios, para evitar contagiarse de Covid, esta vacuna que se está aplicando es de origen chino.

Cabe recordar que el pasado martes el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, informó que Oaxaca forma parte de los estados dónde se realizarán pruebas para la vacuna contra el Covid, esto dentro de la fase 3 de las pruebas que se llevan a cabo para elaborar un medicamento contra el virus, además dijo que esto se realiza con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

